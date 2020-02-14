Öz annesinin işkence ettiği bebeğe kayyum atandı

İstanbul Avcılar’da, farklı zamanlarda 2 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı ve vücuduna iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ezgi K.’nın davasının görülmesine devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şikayetinden vazgeçen baba Eray K. ise katılmadı.

"BURADA BİR ÇOCUK İSTİSMARI OLABİLİR"

Duruşma sırasında tanık olarak dinlenilen bebek E.M.K.’nın doktoru Hasan Önal, Çocuk Metabolizma Bölüm Şefi olarak görev yaptığını söyleyerek, “Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde çalışıyorum. Hasta hemen hemen hastanenin her bölümüne değişik zamanlarda farklı şikayetler ile gelmiş. Hastayı takip eden arkadaşlar ‘burada bir çocuk istismarı olabilir’ şeklinde uyarıda bulundu" dedi.

"BEN KÖTÜ BİR ANNE DEĞİLİM"

Savunması sorulan sanık anne Ezgi K. ise, “Ben kötü bir anne değilim. Kötü bir anne olsam çocuklarım cezaevinde ziyaretime gelmezdi” dedi.

Savunma sonrası ahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanığın atılı suça karşı cezai ehliyetinin tam olduğunu söyledi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Söz verilen müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise baba şikayetten vazgeçtiği için çocuğa kayyum atanmasını talep etti. Sanık avukatları ise tahliye talebinde bulundu.





MAĞDUR ÇOCUĞA KAYYUM ATANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur çocuğun Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kolunda herhangi bir organ zayıflığı olup olmadığının araştırılmasına, sanığın yeniden Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek cezai ehliyeti yönünden rapor aldırılmasına ve babanın şikayetçi olmaması nedeniyle çocuğa kayyum atanmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.



