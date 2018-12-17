Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

Asgari ücret maratonunda görüşmelerin ilkleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Üçüncü ve dördüncü görüşmelerin ardından 2019 yılının ücreti belli olacak.

2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak. Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI

Gazetecilerin asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yöneltilen sorusunu ÖZ ÇELİK-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, dövizde, enflasyonda yaşanan sıkıntılar olduğunu hatırlatarak "2 bin liranın üzerinde bir tespit açıklanmalı." dedi.

DÖVİZDE, ENFLASYONDA SIKINTILAR OLDU

Değirmenci "Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini asgari ücreti tespit edecek, hükümet yetkilileri bizden daha iyi biliyor. Çünkü bu yıl bir takım sıkıntılar yaşandı. Dövizde, enflasyonda sıkıntı yaşandı, alım gücümüz düştü, hayat pahalandı. Kimse bunu evirip çevirip kıvırmasın." diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"BEKLENTİMİZ 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE"

"Biz enflasyonun üzerinde ve geriye dönük kayıpları telafi edilecek bir asgari ücretin tespit edilmesini bekliyoruz. Bunun için başta Hak İş Konfederasyonu ve Özçelik-İş Sendikası olarak açıklamalar yapıyoruz. Biz geçim standartlarını daha iyiye getirecek günün şartlarına uygun hale gelecek, ülkedeki enflasyon ve ücret kayıplarını da dikkate alacak 2 bin liranın üzerinde ve bunun üzerine enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin artık açıklanması lazım, bunu da inşallah bekliyoruz. Beklentimiz 2 bin liranın üzerinde asgari ücret tespitinin açıklanmasını bekliyorum."

ENFLASYON NE DİYOR

Asgari ücret zammı, enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşmıştı. Enflasyon oranı dikkate alındığında asgari ücret zammının ortalama yüzde 20 olması halinde zam oranları şöyle;

Net asgari ücret: 1.920 TL

Brüt asgari ücret: 2.400 TL