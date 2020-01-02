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Öz kızı ve komşu çocuğuna tecavüze 25 yıl hapis

Antalya'da öz kızı ve komşusunun kızına birden çok kez cinsel istismarda bulunan zanlı, 25 yıl hapis cezası aldı. Mahkemede kızı, babasına iftira attığını söyledi.

DHA | 02.01.2020 - 14:09..
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Antalya'nın ​Manavgat ilçesinde oturan 40 yaşındaki Talip A. hakkında, 2015 ve 2017 yıllarında, 16 yaşındaki öz kızı G.A. ve aynı yaştaki komşusunun kızı H.A.'ya yönelik birden çok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında geçen yılın ocak ayında gözaltına alınan Talip A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOMŞUYA ANLATTI, TECAVÜZ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, ailesiyle problem yaşayan G.A.'nın, arkadaşı ve komşu çocuğu olan H.A.'nın annesiyle görüşme yaptığı ve bu sırada da cinsel istismar olayının ortaya çıktığı belirtildi. Daha sonra G.A.'nın psikoloğa götürüldüğü, psikologla yapılan görüşmede Talip A.'nın, H.A.'ya da cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ortaya atıldığı kaydedildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

G.A. ve H.A. ile Antalya Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) tarafından geniş kapsamlı yapılan görüşme ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Talip A., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, şikayetçi G.A., tarafların avukatları ve yakınları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın öz kızı G.A. ve diğer şikayetçi H.A.'ya yönelik cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

"TÜM OLAYLAR, BENİM KURDUĞUM OYUNDAN İBARET"

Şikayetçi G.A. ise savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadığını söyleyerek, "Babama yönelik böyle iftirada bulunduğum için çok pişmanım. Olayların bu noktaya gelebileceğini düşünmüyordum. Kesinlikle cinsel istismar eylemi meydana gelmemiştir. Dosyadaki tüm olaylar, benim kurduğum oyundan ibarettir. Şimdiki beyanlarıma itibar edilmesini isterim." dedi. Şikayetçi H.A.'nın avukatı Ömer Avcı ise sanığın, savcının esas hakkındaki görüşü doğrultusunda en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

"KIZIMI DÖVDÜĞÜM İÇİN BANA İFTİRADA BULUNDU"

Sanık Talip A. da savcının esas hakkındaki görüşü ile hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, "Kızımı dövdüğüm için bana iftirada bulunmuştur. H.A.'ya yönelik cinsel eylemde bulunmadım. Bana iftira atılmaktadır. Yuvamın dağıtılmamasını talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi. Avukatları ise Talip A.'nın beraatini istedi.

BABASINA 25 YIL HAPİS VERİLİNCE AĞLADI

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Talip A.'ya 'öz kızı G.A.'ya birden fazla kez cinsel istismarda bulunmak'tan 15 yıl, 'komşusunun kızı H.A.'ya birden fazla cinsel istismarda bulunmak'tan 10 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından G.A., gözyaşı döktü.

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