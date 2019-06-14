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Öz kızını istismar edip hamile bıraktı

Aydın'da 14 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunarak hamile bırakan Salih K. tutuklandı.

DHA | 14.06.2019 - 23:03..
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Geçtiğimiz çarşamba günü Çine ilçesinde, 14 yaşındaki C.K.'nın karnının büyüdüğünü fark eden akrabaları, durumdan şüphelenerek hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde C.K.'nın 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, çalışma başlattı.

Öz kızını istismar edip hamile bıraktı

ÖZ KIZINI HAMİLE BIRAKTI

Aile üyeleri ve C.K. ile konuşan ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin genç kızın babası Salih K.(39) olduğunu tespit etti. Salih K., polisin düzenlediği operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öz kızını istismar edip hamile bıraktı

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Salih K., işlemlerinin ardından 'cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

C.K.'nın ise mahkeme kararıyla devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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