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Ozan Tufan sözleşme yeniledi

Fenerbahçe, Ozan Tufan'la 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 17:04..
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Fenerbahçe, gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ozan Tufan'la yeni kontrat yaptı.

2024'E KADAR FENERBAHÇE'DE

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyla masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, mutlu sona ulaştı.

Ozan Tufan sözleşme yeniledi

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de yakaladığı çıkışla başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok Avrupa devinin takibinde olan 24 yaşındaki isim, 2024 yılına kadar sözleşme uzattı.

Öte yandan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşme detaylarını KAP'a bildirmedi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.

2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz."

Ozan Tufan sözleşme yeniledi

Ozan Tufan sözleşme yeniledi

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