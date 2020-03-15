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Özbekistan'da ilk korona vakası tespit edildi

Fransa'dan dönen bir kişide koronavirüs tespit edildi.

AA | 15.03.2020 - 12:04..
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Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, Özbekistan'a da sıçradı.

Ülkenin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'dan dönen bir Özbekistan vatandaşında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Açıklamada ayrıca, salgının tespit edildiği ülkelerden gelen ve 14 gün süreyle gözlem altında tutulan 7 bin 700 kişiden 5 bin 600'ünün karantinadan çıkarıldığı aktarıldı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Epidemiyoloji Ajansı Müdürü Bahrom Almatov, yaptığı açıklamada, koronavirüs rastlanan vatandaş ile temas edenlerin belirlendiğini belirterek, "Ayrıca hastayla Fransa'dan aynı uçakta gelenlerin listesi çıkarıldı. Onların karantina altına alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı." dedi.

Özbekistan'da ilk korona vakası tespit edildi

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 8'E ULAŞTI

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, düzenlediği brifingde, ülkede koronavirüse iki kişide daha rastlandığını belirterek, "Biri dün İtalya'dan, diğeri de Güney Kore'den gelen vatandaşlarımız. Transit yolcular hariç hastalarla aynı uçaklarda gelenler hastanelere kaldırıldı." şeklinde konuştu.

Böylece ülkede vaka sayısının 8'e ulaştığını dile getiren Birtanov, 1400'ün üzerinde vatandaşın hastanelerde, 545'in de ev karantinalarında olduğunu bildirdi.

Birtanov, vatandaşları kalabalık yerlerden uzak durmaya, hijyen kurallarına uymaya ve panik yapmamaya çağırdı.

GÜRCİSTAN'DA 30 HASTADAN BİRİ İYİLEŞTİ

Gürcistan'da Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Maria Ezurgbaia, yaptığı açıklamada, koronavirüs teşhisiyle tedavi altında tutulan 30 hastadan birinin iyileştiğini ifade etti.

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