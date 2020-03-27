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Özbekistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Ülkede, koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

AA | 27.03.2020 - 10:15..
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Özbekistan'da, koronavirüs vaka sayısı 83'e ulaşırken, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs bulaşan 72 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Böylelikle, ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

VİRÜS BULAŞAN 11 KİŞİ SAĞLIK ÇALIŞANI

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, salgınla ilgili alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, virüs tespit edilenlerin 11'inin doktor ve sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, salgınla mücadele için gerekli tüm tıbbi cihazların en kısa zamanda satın alınacağını belirtti.

Özbekistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜKSEK ÜCRET

Öte yandan, ülkedeki doktor ve sağlık çalışanları yüksek ücretle çalışacak. Virüs bulaşan hastane çalışanlarına 10 bin dolar, tedavi gördüğü halde iyileşemeyen hastane çalışanlarına da bir kereye mahsus 26 bin dolar ödenecek.

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