Özcan Deniz Feyza Aktan'a ayda 12 bin 500 TL verecek

Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl evlendiği Feyza Aktan’dan, önceki gün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

Davanın ardından, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a ödeyeceği nafaka ortaya çıktı.

12 BİN 500 TL NAFAKA

Şarkıcının, eski eşine aylık 10 bin TL, çocukları Kuzey için de 2 bin 500 TL ödeyeceği iddia edildi.

EVİ DE VERDİ

Özcan Deniz’in, üç yıllık beraberliğin ardından nişan yaptıkları Zekeriyaköy’deki evini, eski eşi Feyza Aktan’a verdiği öğrenildi. İkilinin oğlunun velayeti ise ortak olacak, fakat Kuzey annesiyle yaşayacak.