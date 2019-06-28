taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7577
Euro
6.5611
Altın
1413.7
Borsa
95726.04
Gram Altın
261.835

Özcan Deniz Feyza Aktan'a ayda 12 bin 500 TL verecek

Özcan Deniz’in, anlaşmalı boşandığı eşi Feyza Aktan’a aylık 12 bin 500 TL ödeyeceği iddia edildi.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl evlendiği Feyza Aktan’dan, önceki gün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

Davanın ardından, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a ödeyeceği nafaka ortaya çıktı.

Özcan Deniz Feyza Aktan'a ayda 12 bin 500 TL verecek

12 BİN 500 TL NAFAKA

Şarkıcının, eski eşine aylık 10 bin TL, çocukları Kuzey için de 2 bin 500 TL ödeyeceği iddia edildi.

EVİ DE VERDİ

Özcan Deniz’in, üç yıllık beraberliğin ardından nişan yaptıkları Zekeriyaköy’deki evini, eski eşi Feyza Aktan’a verdiği öğrenildi. İkilinin oğlunun velayeti ise ortak olacak, fakat Kuzey annesiyle yaşayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G-20 zirvesi başladı

G-20 zirvesi başladı

303
Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

155
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

112
Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

250
Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

310
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield seçildi

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield seçildi

57
Yeni sigara paketleri belli oldu

Yeni sigara paketleri belli oldu

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir