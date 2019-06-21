Özcan Deniz Feyza Aktan'ı aldattı iddiası

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktanhakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ÖZCAN'NIN TELEFONUNU KURCALADI

İddialara göre Feyza Aktan, Özcan Deniz’in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar buldu.

BÜYÜK TARTIŞMA

Eşine hesap soran Aktan ile Deniz arasında büyük bir tartışma çıktı ve çift evliliklerini bitirmeye karar verdi.

İKİSİ DE KUZEY'İ İSTİYOR

Boşanma davası, Özcan Deniz’in avukatının başvurusu üzerine İstanbul 8. Aile Mahkemesi’nde açıldı. Çekişmeli olarak görülecek davaya tarafların talebiyle yayın yasağı getirildi. Kulislerde her iki tarafın da Kuzey’in velayetini istediği ve maddi konuda aralarında bir anlaşma sağlanamadığı konuşuluyor.

KUZEY'İ GÖSTERMEDİ

Özcan Deniz’in Babalar Günü’nde Instagram’da paylaştığı “Elimizden acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim oğlum” mesajı kafaları karıştırmıştı. Feyza Aktan’ın ayrılık kararının ardından Özcan Deniz’in oğlunu görmesini engellediği iddia ediliyor.