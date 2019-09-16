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Özcan Deniz kalp hastası kardeşine yardım etmedi

Özcan Deniz'in hasta kardeşi Gülcan Deniz, ağabeyine sitem etti.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 11:18..
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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz, yardıma ihtiyacı olduğunu, ancak ağabeyinin kendisiyle ilgilenmediğini söylemişti.

Özcan Deniz kalp hastası kardeşine yardım etmedi

"ANNEM DE BEN DE HASTAYIM"

Kalp hastası genç kız,  "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak hem de okumak istiyorum.

"BABAMLA BİRLİKTE BENİ DE ÖLDÜRDÜ"

Defalarca ağabeyime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Ağabeyim, babamla birlikte beni de öldürdü." diyerek, Özcan Deniz'den destek istemişti.

"AĞABEYİM YOKSA CUMHURBAŞKANIM VAR"

Ağabeyi Özcan Deniz'den yardım çağrısına cevap gelmeyince bir açıklama daha yapan Gülcan Deniz, "Ağabeyim yoksa Cumhurbaşkanım var." diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

BİR YIL ÖNCE VEFAT ETTİ

Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'i, geçen yıl temmuz ayında kaybetmişti.

Gülcan Deniz, baba Deniz'in Nursel Hanım'dan olan kızı.

Özcan Deniz kalp hastası kardeşine yardım etmedi

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