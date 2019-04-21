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Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

Oynadığı 'İstanbullu Gelin' dizisi ile önemli bir hayran kitlesine ulaşan Özcan Deniz, İsrail'de verdiği konserin parasını harcamaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 11:00..
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Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

İsrail'de verdiği konserler tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Özcan Deniz, ailesi ile birlikte mavi tura çıkıyor.

KONSERDEN KAZANDIĞINI HARCIYOR

Konserden kazandığı 1 milyon doları doyasıya harcamak isteyen Deniz'e, oğlu Kuzey ve eşinin yanı sıra yengesi ve kardeşi de bu tatilde eşlik edecek.

Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

150 BİN LİRALIK TEKNE

Turu Göcek'ten başlatacak olan Deniz ailesi, bir aylığına lüks tekne kiraladı. Tekneye 150 bin lira ödeyen Özcan Deniz, İsrail konserinden kazandığı parayla öncesinde eşi Feyza Deniz'e de bir cip almıştı.

Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

ANNEYE VİLLA

Bununla da yetinmeyen Deniz, torununa fazlasıyla düşkün olan annesi için de Zekeriyaköy'de kendi evlerinin yakınında bir villa kiraladı.

Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

YENİ KONSERLER KAPIDA

Öte yandan 31 Mayısta oynadığı dizi sona erecek olan Özcan Deniz'in, tatil dönüşü yeni konserler için hazırlanacağı belirtiliyor.

Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

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