Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

İsrail'de verdiği konserler tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Özcan Deniz, ailesi ile birlikte mavi tura çıkıyor.

KONSERDEN KAZANDIĞINI HARCIYOR

Konserden kazandığı 1 milyon doları doyasıya harcamak isteyen Deniz'e, oğlu Kuzey ve eşinin yanı sıra yengesi ve kardeşi de bu tatilde eşlik edecek.

150 BİN LİRALIK TEKNE

Turu Göcek'ten başlatacak olan Deniz ailesi, bir aylığına lüks tekne kiraladı. Tekneye 150 bin lira ödeyen Özcan Deniz, İsrail konserinden kazandığı parayla öncesinde eşi Feyza Deniz'e de bir cip almıştı.

ANNEYE VİLLA

Bununla da yetinmeyen Deniz, torununa fazlasıyla düşkün olan annesi için de Zekeriyaköy'de kendi evlerinin yakınında bir villa kiraladı.

YENİ KONSERLER KAPIDA

Öte yandan 31 Mayısta oynadığı dizi sona erecek olan Özcan Deniz'in, tatil dönüşü yeni konserler için hazırlanacağı belirtiliyor.