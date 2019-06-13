taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8671
Euro
6.6285
Altın
1341.26
Borsa
90501.48
Gram Altın
253.058

Özcan Deniz'in tatil için özel istekleri

Kıbrıs'ta konser verecek olan Özcan Deniz, tatilini de burada yapacak. Şarkıcı, tatili süresince katındaki 16 odayı kapattı.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 21:34..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, istekleriyle şaşırttı.

29 Haziran'da konser verecek olan ünlü sanatçı; eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek. Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi.

Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var.

Özcan Deniz'in tatil için özel istekleri

16 ODALI KATI KAPATTIRDI

Özcan Deniz hayranlarının sanatçıyla aynı katta konaklamak istemesi üzerine otel yönetimi, Özcan Deniz'in bulunduğu kattaki 16 odayı kapattı.

Şarkıcının güvenliği için de 3 gün boyunca odasının kapısında özel korumalar nöbet tutacak.

Ailesinin yanı sıra tatile oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan Özcan Deniz, her bir bakıcı için ayrı ayrı odalar tahsis edilmesini istedi.

Şarkıcı, üç günlük tatilde kendisi ve ailesi için özel menü hazırlanmasını arzu etti. Tamamen organik beslenen Feyza Deniz için günler öncesinden menü hazırlığına başlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a cevap verdi

Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a cevap verdi

499
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

133
Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu

Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu

649
Trump, Polonya'ya F-35 sattı

Trump, Polonya'ya F-35 sattı

130
Bakan Soylu ile Karamollaoğlu arasında pasaport polemiği

Bakan Soylu ile Karamollaoğlu arasında pasaport polemiği

477
Drift yapan sürücü valiye yakalandı

Drift yapan sürücü valiye yakalandı

214
Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

781
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir