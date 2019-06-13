Özcan Deniz'in tatil için özel istekleri

Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, istekleriyle şaşırttı.

29 Haziran'da konser verecek olan ünlü sanatçı; eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek. Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi.

Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var.

16 ODALI KATI KAPATTIRDI

Özcan Deniz hayranlarının sanatçıyla aynı katta konaklamak istemesi üzerine otel yönetimi, Özcan Deniz'in bulunduğu kattaki 16 odayı kapattı.

Şarkıcının güvenliği için de 3 gün boyunca odasının kapısında özel korumalar nöbet tutacak.

Ailesinin yanı sıra tatile oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan Özcan Deniz, her bir bakıcı için ayrı ayrı odalar tahsis edilmesini istedi.

Şarkıcı, üç günlük tatilde kendisi ve ailesi için özel menü hazırlanmasını arzu etti. Tamamen organik beslenen Feyza Deniz için günler öncesinden menü hazırlığına başlandı.