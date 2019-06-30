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Özçekim yapan genç kayalıklardan yuvarlandı

Kayalıklarda fotoğraf çekinirken dengesini kaybederek dereye düşen genci arama çalışmaları 3 saattir sürüyor.

İHA | 30.06.2019 - 22:13..
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Kayseri’de bulunan Homurlu Şelalesi’ne ailesiyle birlikte gelen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa ,iddiaya göre fotoğraf çektirmek için şelalenin üst tarafındaki kayalıklara çıktı. Fotoğraf çekinirken dengesini kaybeden Timurbuğa, dereye düşerek gözden kayboldu.

3 SAATTİR ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 ve gönüllü Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, jandarma ile Türkuaz 112 ekipleri tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları 3 saattir devam ediyor.
Özçekim yapan genç kayalıklardan yuvarlandı

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