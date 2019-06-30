Özçekim yapan genç kayalıklardan yuvarlandı

Kırıkkale'de 164 kiloya kadar yükselen Ramazan Işıklı, büyük bir azimle fazla kilolarından kurtuldu.

Yangın, karadan ve havadan yapılan çabuk müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Hükümete "Aklınızı başınıza alın" diyen Atalay, kıdem tazminatı konusunda bir nokta kadar bile geriye gidilmemesini istedi.

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Sarı Yelekliler eylemlerinde bu hafta yine şiddet var

Fransa'daki eylemlerden dikkat çeken görüntü, bu kez engelli bir eylemciye yapılan müdahale oldu.