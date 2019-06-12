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Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla özçekim yaptığı sırada dengesini kaybedip, 4 metreden sulama kanalına düşen Serhan Kiretli, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

DHA | 12.06.2019 - 03:52..
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Antalya'nın Manavgatilçesinde arkadaşlarıyla sokakta yürürken özçekim yapan ve şakalaşan Serhan Kiretli, dengesini kaybederek yol kenarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

4 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

4 metre yükseklikten düşen Kiretli’yi çıkaramayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını izlemek ve yardım etmek için sokağa indi.Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

Kanala düşen Serhan Kiretli, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı. Sedye, bağlanan halatlar yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Serhan Kiretli’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü VİDEO

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü


Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

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