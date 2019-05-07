taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1613
Euro
6.903
Altın
1281.19
Borsa
91238.79
Gram Altın
254.114

Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

Hakkari'de görev yapan polisler; bir yandan nöbet tutarken, diğer yandan iftar açıyor.

DHA | 07.05.2019 - 12:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor.

BİRİ İFTAR AÇARKEN, DİĞERİ NÖBETE GEÇİYOR

Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor.

İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler; dua ederek orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor.

Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

TERMAL KAMERALARLA TAKİP

Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı termal kameralarla her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor.

Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

7/24 vatan nöbeti tutan polisler, tüm şehit ailelerin ve gazilerin de Ramazan ayını tebrik etti.

Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

447
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

928
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

1252
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

956
Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

775
Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

298
İstanbul genelinde YSK protestoları

İstanbul genelinde YSK protestoları

366
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir