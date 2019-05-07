Özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

Hakkari'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor.

BİRİ İFTAR AÇARKEN, DİĞERİ NÖBETE GEÇİYOR

Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor.

İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler; dua ederek orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor.

TERMAL KAMERALARLA TAKİP

Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı termal kameralarla her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor.

7/24 vatan nöbeti tutan polisler, tüm şehit ailelerin ve gazilerin de Ramazan ayını tebrik etti.