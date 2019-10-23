Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapmak üzere doğu ve batı illerinden Kilis’e gönderilen özel harekat polisleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker'in konuşmasına yer verildi.

VİDEO İLE UĞURLAMA

Türker, konuşmasında, tarihi şan ve şerefle yazılmış bir birimin mensupları olduklarını belirtti. Videoda, konuşmanın ardından yemin eden özel harekat polislerinin bölgeye uğurlanışı yer aldı.

Özel harekat polisleri Suriye yolunda ViDEO

"ER MEYDANINDA KAHRAMAN TEKSİN ÖZEL HAREKAT"

Paylaşımda, "Sen ki savaşın kartalı, barışın güvercini, bu uğurda döktün kanını, verdin son nefesini, Hamza'nın mirasçısı, Ali'nin Zülfikarı, bir dostuna dostsun ama düşmana bir felaket, er meydanında kahraman teksin Özel Harekat." ifadelerine yer verildi.

Özel Harekat polislerinin uğurlanması töreninde Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar ile Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da hazır bulundu.