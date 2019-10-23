taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7859
Euro
6.4396
Altın
1493.01
Borsa
98716.79
Gram Altın
277.8
Bitcoin
46178.29

Özel harekat polisleri Suriye yolunda

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Polis Özel Harekat timleri Suriye’ye uğurlandı.

İHA | 23.10.2019 - 10:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapmak üzere doğu ve batı illerinden Kilis’e gönderilen özel harekat polisleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker'in konuşmasına yer verildi.

VİDEO İLE UĞURLAMA

Türker, konuşmasında, tarihi şan ve şerefle yazılmış bir birimin mensupları olduklarını belirtti. Videoda, konuşmanın ardından yemin eden özel harekat polislerinin bölgeye uğurlanışı yer aldı.

Özel harekat polisleri Suriye yolunda ViDEO

"ER MEYDANINDA KAHRAMAN TEKSİN ÖZEL HAREKAT"

Paylaşımda, "Sen ki savaşın kartalı, barışın güvercini, bu uğurda döktün kanını, verdin son nefesini, Hamza'nın mirasçısı, Ali'nin Zülfikarı, bir dostuna dostsun ama düşmana bir felaket, er meydanında kahraman teksin Özel Harekat." ifadelerine yer verildi.

Özel harekat polisleri Suriye yolunda

Özel Harekat polislerinin uğurlanması töreninde Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar ile Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da hazır bulundu.

Özel harekat polisleri Suriye yolunda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

201
Gaziantep'de damadını kına gecesinde öldürdü

Gaziantep'de damadını kına gecesinde öldürdü

96
Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

137
Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

66
Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

35
Anlaşmalar sonrasında gözler Türkiye'deki Suriyelilerde

Anlaşmalar sonrasında gözler Türkiye'deki Suriyelilerde

154
Brexit'te Boris Johnson'a bir kez daha hayal kırıklığı

Brexit'te Boris Johnson'a bir kez daha hayal kırıklığı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir