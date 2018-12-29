taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Özel harekatçılar yemin etti

Balıkesir Polis Eğitim Merkezi’nde 1,5 yıllık eğitimlerini tamamlayan 889 özel hareket polisi yemin ederek mezun oldu.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 09:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Özel harekatçılar yemin etti

Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi özel harekat polisi Nadir Ekşinar yaş kütüğüne plaket çaktı.

SALONU İNLETTİLER

Protokol konuşmalarının ardından tören mezunların yemin etmesiyle son buldu. Tören esnasında hep bir ağızdan söylenen 'İşte Geliyor Özel Harekat' marşı tüyleri diken diken etti.

Özel harekatçılar yemin etti

MARŞIN SÖZLERİ

İşte geliyor Özel Harekat!
Cesur yürekli aslanlar, bizim çocuklar.

Hainlere korku salan
Cephelerde kelle alan
Vatan için şehit olan
Özel Harekat!

Günaydoğu’da oyunlar bozar
Şehir şehir, sokak sokak destanlar yazar

Kahpe pusuları aşıp
Aslanlar gibi savaşıp
Dillerinde tekbirlerle
Özel Harekat!

Özel harekatçılar yemin etti

Özel harekatçılar yemin etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

29
Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

13
Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

9
Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

47
Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

51
Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

9
Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir