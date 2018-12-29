Özel harekatçılar yemin etti

Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi özel harekat polisi Nadir Ekşinar yaş kütüğüne plaket çaktı.
SALONU İNLETTİLER
Protokol konuşmalarının ardından tören mezunların yemin etmesiyle son buldu. Tören esnasında hep bir ağızdan söylenen 'İşte Geliyor Özel Harekat' marşı tüyleri diken diken etti.
MARŞIN SÖZLERİ
İşte geliyor Özel Harekat!
Cesur yürekli aslanlar, bizim çocuklar.
Hainlere korku salan
Cephelerde kelle alan
Vatan için şehit olan
Özel Harekat!
Günaydoğu’da oyunlar bozar
Şehir şehir, sokak sokak destanlar yazar
Kahpe pusuları aşıp
Aslanlar gibi savaşıp
Dillerinde tekbirlerle
Özel Harekat!