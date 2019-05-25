taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Özel Harekat’ın nefes kesen balık adamlı tatbikatı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin harekatını sosyal medya üzerinden paylaştı.

İHA | 25.05.2019 - 16:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

EGM, Türk Polis Teşkilatı isimli sosyal medya hesabı twitter üzerinden, Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin gerçekleştirdiği tatbikat anlarını içeren video paylaştı o görüntüler nefesleri kesti.

NEFES KESEN OPERASYON

Görüntülerde, zodiac bot içerisindeki özel harekat polisleri suçluların bulunduğu yere operasyon yaptı.

Özel Harekat’ın nefes kesen balık adamlı tatbikatı

HELİKOPTER DE HAREKATA KATILDI

Bot, önce güvenli bir mesafeye geldi ve ardından balık adam eğitimi alan özel harekatçılar su altından operasyon noktasına sızarak suçluları etkisiz hale getirdi. Tatbikata özel harekat polislerine ait helikopter de katıldı.

Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı

Özel Harekat’ın nefes kesen balık adamlı tatbikatı

Özel Harekat’ın nefes kesen balık adamlı tatbikatı

Özel Harekat’ın nefes kesen balık adamlı tatbikatı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

87
Mehmet Cengiz boşanıyor

Mehmet Cengiz boşanıyor

344
İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

366
Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

284
Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

164
Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

197
Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

484
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir