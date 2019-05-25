Özel Harekat’ın nefes kesen balık adamlı tatbikatı

Kamu sağlığı uzmanları her bir erkek tuvaletine karşılık iki kadın tuvaleti yapılmasını önerdi.

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Onyekuru: Tanrı beni kutsadı o yüzden başarılıyım

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Onyekuru, ülkesi basınına yaptığı açıklamada "Başarımın arkasında bir sır yok. Tanrıya çok inanıyorum ve beni kutsadığını düşünüyorum." dedi.