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Özel Harekat'tan terör tatbikatı

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonlar öncesi güvenlik birimlerinin yaptığı tatbikatlar göz dolduruyor.

AA | 13.12.2018 - 13:38..
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Özel Harekat'tan terör tatbikatı

Kilyos'ta gerçekleştirilen ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın denetlediği tatbikata, 300 özel harekat polisi katıldı.

HAVADAN, KARADAN, DENİZDEN

Helikopter ve zırhlı araçların da kullanıldığı tatbikatta, polisler, senaryo gereği havadan, sudan ve yerden belirlenen hedeflere operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinden tatbikat GALERİ

Ekipler, tatbikatta rehine kurtarılması, düşmanın etkisiz hale getirilmesi gibi durumlara karşı da teknik ve taktikler sergiledi.

Tatbikat sonunda eğitim alanında dua edilerek kurban kesildi.

Özel Harekat'tan terör tatbikatı VİDEO

Özel Harekat'tan terör tatbikatı

Özel Harekat'tan terör tatbikatı

Özel Harekat'tan terör tatbikatı

Özel Harekat'tan terör tatbikatı

Özel Harekat'tan terör tatbikatı

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