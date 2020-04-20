Özel jet kullanan süper zenginler karantina dinlemiyor

Dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, karantina uygulamasına başvurdu.

Karantina kapsamında ülkeler arası uçuşlar iptal edildi. Ancak, bu durum süper zenginler için geçerli değil.

SÜPER ZENGİNLER, İNGİLTERE'YE UÇUYOR

Daily Mail'in, "Süper zenginler, İngiltere'nin arka kapısının anahtarını elinde tutuyor" başlıklı haberinde, özel jet kullanan süper zenginlerin, "gevşek sınır kontrolleri" sayesinde koronavirüsün yoğun yaşandığı ülkelerden İngiltere'ye uçtuğu aktarıldı.

545 ÖZEL UÇAK İNGİLTERE'YE İNDİ

İngiltere'de karantinanın başladığı 23 Mart'tan bu yana 545 özel uçağın ülkeye giriş yaptığı belirtildi. Bu durumun, ülkenin açık sınır politikasının bir yansıması olduğu kaydedildi.

HANGİ ÜLKEDEN KAÇ UÇAK GELDİ

Söz konusu uçakların 25'inin İspanya'dan, 15'inin ABD'den, 27'sinin Fransa'dan ve 32'sinin Almanya'dan olduğu bildirildi.

Haberde, günlük olarak İngiltere'ye 15 bin insanın giriş yaptığı ve koronavirüs testi yapılmadan havalimanlarından ayrılmalarına izin verildiği ifade edildi.

İngiltere'nin salgın boyunca sınırlarını açık tutan az sayıda ülkelerden olduğu belirtilirken, diğer 130 ülkenin sıkı kontroller uyguladığı vurgulandı.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİNİ ANLAMAK GÜÇ"

İngiliz basınına konuşan Kraliyet Tıp Derneği Profesörü Gabriel Scally, Boris Johnson hükümetinin bu politikayı neden takip ettiğini anlamanın güç olduğu görüşünü paylaştı.

Hava Kiralama Hizmeti Genel Müdürü Justin Bowman, hala yurt dışında binlerce İngiliz vatandaşının olduğunu söyleyerek, "Bu uçuşların çoğunun meşru geri dönüşler olacağını umuyorduk. Umarım kuralları kötüye kullananlar azınlıktadır." dedi.

ÖZEL JET KİRASI, 70 İLA 100 BİN STERLİN ARASINDA DEĞİŞİYOR

767 uçağın Londra Farnborough Havalimanı'ndan yurt dışına havalandığı belirtilen haberde; uçakların 34'ünün Fransa'ya, 34'nün Almanya'ya, 30'unun İspanya'ya ve 23'nün Rusya'ya gittiği bilgisi paylaşıldı.

Bu ülkelere özel jet kiralamanın 70 bin sterline kadar çıktığına dikkat çekildi.

10 UÇAK BAE'YE GİTTİ

10 uçağın ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçtuğu ve bu ülkeye özel jetle seyahatin 100 bin sterline kadar mal olabildiği kaydedildi.