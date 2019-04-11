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Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

Özel harekat polisleri, karla kaplı şehirde olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Özel kahramanlar, 7-24 nöbetle bölgeyi koruyor.

AA | 11.04.2019 - 11:12..
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Buz gibi havada burnumuzu bile dışarıya çıkaramadığımız bu günlerde, bizim için canını siper eden birileri var.

Özel kahramanlar onlar...

Terör örgütünün cirit attığı bölgelerde onlara nefes aldırmıyorlar.

Özel kahramanların gücüne yerli ve milli silahlar, bir de üstüne tam donanımlı ekipmanlar eklenince, teröristlerin korkulu rüyası olmuş durumda...

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

BÖLGE HALKI KORUNUYOR

Hakkari kent merkezindeki Bayraktepe'nin yanı sıra 3 tepeye konuşlandırılan "Kale-1", "Kale-2" ve "Kale-3" ile Hakkari - Yüksekova - Çukurca yolundaki "Kale-4" güvenlik noktalarında görevli özel harekat polisleri, bölgeyi kontrol altında tutuyor, bölge halkını koruyor.

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

GECE VE GÜNDÜZ ONLARA FARK ETMİYOR

Şehrin huzur ve güvenliği için nisan ayına rağmen karla kaplı bölgede gece gündüz demeden koordineli arama - tarama, nöbet ve gözlem faaliyeti yürüten "özel kahramanlar", görevlerini cansiparane yerine getiriyor. Polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

BAYRAK, DİN VE VATAN UĞRUNA...

Şehirde görevli özel harekat polisi, bayrak, din ve vatan uğruna görev başında olduklarını söyledi. Kutsal saydıkları değerler uğruna seve seve canlarını vermeye hazır olduklarını dile getiren özel harekatçı, "Hakkari polis özel harekat olarak sınır bölgesinden tüm teşkilat mensuplarımızın 174'Üüncü kuruluş yıl dönümlerini tebrik ediyoruz." dedi.

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN ÇABALIYORLAR

Başka bir polis memuru da vatanın bölünmez bütünlüğü için görevlerini seve seve yerine getirdiklerini anlattı. Bölgenin huzuru ve güvenliği için yoğun çaba gösterdiklerini ve devletin kendilerine her türlü imkanı sağladığını vurgulayan polis memuru, şöyle konuştu:

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

"24 SAAT GÖREVDEYİZ"

"Yerli ve milli silahlar ile teknolojik ekipmanlarla dağlardaki teröristlere hiçbir şekilde ödün vermeden görevimizi yerine getiriyoruz. Bu teröristlere dağları dar edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz buralarda olduğumuz müddetçe onlar buralarda olmayacaklardır. Bayrağımız her yerde dalgalanmaya devam edecektir. Devletimiz, milletimiz var olsun. Hakkari'nin il sınırları içerisinde, Türkiye'mizin sınırları içerisinde 24 saat görevdeyiz."

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur

Hakkari'nin dağları 'özel kahramanlardan' sorulur


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