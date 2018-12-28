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Özel okul sayısında artış

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Türkiye'de 11 bin 600 özel okulun bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 11:44..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, yaptığı açıklamada, genel müdürlüklerine bağlı 28 bin 700'e yakın kurumun bulunduğunu belirtti.

11 BİN 600 ÖZEL OKUL VAR

Özel okulların sayısının 11 bin 600 olduğunu dile getiren Yıldız, bu oranın her yıl arttığını vurguladı.

Yıldız, geçen sene bin 700 özel öğretim kurumu açıldığını, bu yıl ise eğitim öğretime kazandırılan kurum sayısının 2 bin 400'a ulaştığını belirterek, her geçen gün özel öğretim kurumlarına ilginin özellikle okul bazında arttığını aktardı.

Özel okul sayısında artış

1 MİLYON 350 BİN ÖĞRENCİ ÖZEL OKULA GİDİYOR

Özel okula giden öğrenci sayılarına değinen Yıldız, "Türkiye genelinde 100 öğrenciden 8-9'u özel okula gidiyor. Rakam, 18 milyon öğrenciyi düşündüğümüzde öyle çok fazla değil. Şu anda Türkiye genelinde, özel okula giden 1 milyon 350 bine yakın öğrencimiz var" dedi.

SAYIDA ARTIŞ

Yıldız, özel okul oranlarının bir dönem yüzde 3'lerde olduğunu, dershane dönüşüm sürecinden sonra bunun yüzde 8,6'ya ulaştığını belirtti.

Özel okul sayısında artış

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