Bilecik'te özel bir anaokulunda dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan ikiz öğrenciler sandalyeye yarı çıplak bir şekilde bağlandıktan sonra yere düştü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, yaşanan olay herkes tarafından tepki aldı.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Görüntüleri gören öğrencilerin ailesi suç duyurusunda bulundu. Açılan soruşturma sonrası Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde olayla ilgili görevlendirilen müfettişlere ifade veren baba Oktay Tarakçı, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''İNŞALLAH HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUCA ULAŞIRIZ''

Baba Oktay Tarakçı, olayı yeni öğrendiklerini ve şoke olduklarını anlatarak, "Biz de Cuma günü öğrendik. Konuyu direk savcılığa bildirdik. Dilekçelerimizi yazdık, kurumlarımızla görüştük. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Konu zaten şimdi adli bir vaka oldu. Biz de takipçiyiz, devam edeceğiz. Biz yeni öğrendik açıkçası şok olduk. Velilerimizi de uyarmak adına ben dün de paylaştım. Onlarla da konuşmalar gerçekleştirildi. İnşallah hızlı bir şekilde sonuca ulaşırız. Onların da belgelerini sunduk. Yani gerekli müfettişler araştırmalarını yapacaklar. Bize de belge verecekler." dedi.

Özel okulda çocukları iple sandalyeye bağladılar

''ÇOCUKLARI OKULDAN ALDIK''

Çocukları okuldan aldıklarını anlatan baba Tarakçı, "Aldık tabi şu an evdeler. Çocukların vücutlarında ekstra bir şey yok. Her çocukta olan morluklar var zaten. Kimseyi bu konuda da suçlayamayız. Ama yapılan fotoğrafta her şey zaten ortada. Yeni kayıtlarımız olacak onları da sunacağız. Gerekli belgeleri savcılığa vereceğiz." dedi.