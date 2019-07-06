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Özel okulların kontenjanları dolmadı

Lise için tercih yapan öğrenciler, özel okullardaki fiyat artışı nedeniyle daha çok devlet okullarına yöneliyor.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 15:36..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. Öğrenciler rehber öğretmenlerin eşliğinde 12 Temmuz'a kadar tercihlerini yapabilecekler.

FİYATLAR ARTTI, TALEP AZALDI

Eğitim uzmanlarına göre, özel okullardaki talep azlığının sebebi ise artan fiyatlar. Özel okullar için de süpriz olan bu tercih azlığı eğitimcileri düşündürüyor. Öğrenciler bazı okullarda açılan kontenjan sayısı kadar kayıt yaptırdı.

Özel okulların kontenjanları dolmadı

GEÇEN YILA GÖRE SAYI DÜŞTÜ

Geçen sene yapılan lise tercihlerinde öğrenciler özel okulların kontenjanını doldurmuştu. Ailelere bu yıl fazla gelen fiyatlar tercihlere de yansıdı.

FİYATLARDA İNDİRİM YOK

Uzmanlar fiyatların yüksek olması özel okullar için herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği görüşündeler. Buna göre, okullar fiyatlarda indirime gitmeyecek.

Özel okulların kontenjanları dolmadı

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