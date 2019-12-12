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Özel üniversitenin dil bilgisi hatası alay konusu oldu

Gelişim Üniversitesi’nin yayınladığı afişte yer alan "de eki" yanlışı, özel üniversitelerdeki eğitim kalitesine bir kez daha dikkat çekti.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 16:50..
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Özel üniversitenin dil bilgisi hatası alay konusu oldu

Türkiye genelinde sayısı gittikçe artan özel üniversitelerinin içler acısı hali, her geçen gün bir başka şekliyle kendini gösteriyor.

Özellikle İstanbul’da ana yollar üzerinde sağlı sollu, dershane binalarından bozma yapılarda üniversite adı altında verilen eğitimin kalitesizliği, daha önce de defalarca eleştirilmişti.

HER ADIMDA BİR ÜNİVERSİTE

Geçtiğimiz yıl YÖK tarafından hazırlanan raporlarda incelenen birçok özel üniversite, yetersiz kütüphane ve derslikleri, başarısız sınav ortalamaları, tam burslu okuyan öğrenci sayısının azlığı ve başarısız eğitim standartlarıyla dikkat çekmişti. Son olarak sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, bazı özel üniversitelerdeki eğitimin yetersizliğini kanıtlar nitelikte oldu.

İstanbul Avcılar’da bulunan Gelişim Üniversitesi’nin kitap bağışı farkındalığı yaratma amaçlı bastığı bir afiş, yapılan bariz dil bilgisi hatası nedeniyle alay konusu oldu.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE: DAHİ ANLAMINDAKİ DE AYRI OLACAK

Kitap bağışı kampanyasının "Bir kitapta sen yolla" sloganında, dahi anlamındaki de ekinin ayrı yazılmaması, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Okulun, sloganı, basit bir kurala uyarak "Bir kitap da sen yolla" şeklinde yazamaması, pıtrak gibi çoğalan özel üniversitelere olan güveni bir kez daha sorgulattı.

Özel üniversitenin dil bilgisi hatası alay konusu oldu

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