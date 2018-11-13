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Özge Borak: İlk defa kasım ayında denize girdim

Bodrum'a giden Özge Borak, deniz sezonunun daha bitmediğini duyurdu.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 07:54..
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Ünlü oyuncu Özge Borak, güneşli günlerı fırsat bilip Bodrum'da denize girdi.

"NİSPET YAPMIYORUM"

Sosyal medya hesabında denizde fotoğrafını paylaşan Borak, altına bu notu düştü: "Şu fotoğraf şurada dursun. Dün ve bugün tarihe geçsin, ilk defa kasım ayında denize girdim. Hatta siz yarını da yazın tarihe, kesin yarın da girerim ben. Vallahi nispet değil, ama çok güzel arkadaş. Size de dilerim ya da icazet verin sizin için de dalıp, çıkayım. Demem o ki, bitti, daha olmaz dediğiniz her noktada böyle şahane sürprizleriniz olsun. Tıpkı benim “deniz sezonu da bitti” diye üzülürken, birden bir cup"

Özge Borak: İlk defa kasım ayında denize girdim

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