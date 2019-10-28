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Özge Özpirinçci: Çocukken çok para çaldım

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'den, bir çocukluk itirafı geldi.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 10:43..
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Özge Özpirinçci: Çocukken çok para çaldım

Oyuncu Özge Özpirinçci, katıldığı bir YouTube programında hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"

Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Özpirinçci'nin, açıklamalarından bazı kısımlar şöyle: "Reddettiğim için pişman olduğum bir rol yok ama kabul edilmeyip ‘Allah’ım verilmiş sadakam varmış’ dediğim iş oldu.

"ÇOK PARA ÇALDIM"

Ortaokulda harçlıkla yaşıyordum. O dönem annem ile babamın cüzdanından çok para çaldım. Ama hemen sonrasında ‘Cüzdanınızdan 50 lira aldım’ diye itiraf ediyordum.  Şimdi çok tutumlu biriyim. Hatta o kadar tutumluyum ki, arkadaşlarımın arasında ‘cimri’ diye bilinirim. Kıyafete çok para vermeye üzülürüm."

Özge Özpirinçci: Çocukken çok para çaldım

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