Özge Özpirinçci, sevgilisinin doğum gününü kutladı

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk ile uzun zamandır birlikte olan Özge Özpirinçci, hayatının aşkının doğum gününü sosyal medyada kutladı. Instagram’da oldukça aktif olan ünlü oyuncu, sık sık sevgilisi Burak Yamantürk ile olan fotoğraflarını yayınlayarak, mutluluğunu takipçileri ile paylaşıyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

O fotoğraflardan biri daha dün gece yarısı geldi. Özpirinçci, sevgilisinin 35’inci yaş gününü romantik sözlerle kutladı. Binlerce beğeni alan fotoğrafın özellikle içeriğindeki yazı, takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı.

AŞK DOLU MESAJ

Gece yarısı sevgilisiyle olan fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ve aşkını bir kez daha itiraf eden Özpirinçci, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Gece yarısını bekleyemedim sevgilim! Yanımda olduğun, nefesini benimle paylaştığın her gün için şükürler olsun! Anan iyi ki doğurmuş seni! İyi ki karşılaştırmış bizi kader! İyi ki seviyoruz birbirimizi! Çok teşekkür ederim! Hayat bize ne getirse getirsin bir arada göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok! Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun! Bundan sonrası çok daha güzel olacak!”