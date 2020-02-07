taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9887
Euro
6.5611
Altın
1568.51
Borsa
122124.85
Gram Altın
302.148
Bitcoin
58779.43

Özge Özpirinçci'den 18 bin TL'lik kıyafet açıklaması

Özge Özpirinçci, yeni filminin galasında giydiği 18 bin TL'lik kıyafete para vermediğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 13:12..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün modacı Özgür Masur'un defilesine katılanlar arasındaydı.

Özpirinçci, kıyafet alırken önce beğenip beğenmediğine ardından etiketine baktığını ifade etti. "Para kolay kazanılmıyor" diyen Özpirinçci, gündelik hayatında tutumlu yaşamaya gayret ettiğini söyledi.

"GİYİP GERİ VERİYORUZ"

Muhabirin geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ama beklediği ilgiyi görmeyen "Biz Böyleyiz" filminin galasında giydiği kıyafetin 18 bin TL olduğunu hatırlatması üzerine ise güzel oyuncu, "Bazen markalar bize giymemiz için veriyor; iade ediyoruz. Gerekirse satın da alırım. Böyle rakamların, fiyatların dile getirilmesi hiç hoşuma gitmiyor. Bunu Instagram'da çok yapıyorlar" yanıtını verdi.

Özge Özpirinçci'den 18 bin TL'lik kıyafet açıklaması

İlginizi Çekebilir
Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy'u takipten çıkardı
Oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan iş insanı Berk Suyabatmaz, eski eşi sunucu Burcu Esmersoy'u sosyal medya hesabından sildi.
Hadise'den yeni pozlar
Son zamanlarda verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Hadise, dün sosyal medya hesabından bir dergi çekimi için verdiği pozları paylaştı.
Sinem Kobal dinlenemedi
Uzun zamandır ekranlarda olmayan Sinem Kobal, dinlenmeye devam ettiğini söyledi.
Göksel'in küçük sevgilisi
Ünlü şarkıcı Göksel, yeni aşkıyla ilk kez kameralar kaşısına çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'ndan CNN Türk kararı
Ekrem İmamoğlu'ndan CNN Türk kararı
449
ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı
ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı
175
Koronavirüs nedeniyle 637 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs nedeniyle 637 kişi yaşamını yitirdi
140
Erdoğan, ekonomideki gelişmeler için yazı işaret etti
Erdoğan, ekonomideki gelişmeler için yazı işaret etti
771
UKOME toplantısından zam kararı çıktı
UKOME toplantısından zam kararı çıktı
673
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tatiline ilişkin konuştu
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tatiline ilişkin konuştu
162
Ankara'da bir baba kızını öldürdü
Ankara'da bir baba kızını öldürdü
127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir