Özge Özpirinçci'den 18 bin TL'lik kıyafet açıklaması

Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün modacı Özgür Masur'un defilesine katılanlar arasındaydı.

Özpirinçci, kıyafet alırken önce beğenip beğenmediğine ardından etiketine baktığını ifade etti. "Para kolay kazanılmıyor" diyen Özpirinçci, gündelik hayatında tutumlu yaşamaya gayret ettiğini söyledi.

"GİYİP GERİ VERİYORUZ"

Muhabirin geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ama beklediği ilgiyi görmeyen "Biz Böyleyiz" filminin galasında giydiği kıyafetin 18 bin TL olduğunu hatırlatması üzerine ise güzel oyuncu, "Bazen markalar bize giymemiz için veriyor; iade ediyoruz. Gerekirse satın da alırım. Böyle rakamların, fiyatların dile getirilmesi hiç hoşuma gitmiyor. Bunu Instagram'da çok yapıyorlar" yanıtını verdi.