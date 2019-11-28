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Özge Özpirinçci’nin yeğenini döven bakıcıya 1 yıl 3 ay hapis

Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine vurup, koltuğa fırlattığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı, ‘çocuğu kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis ceza aldı.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 12:37..
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Ünlü oyuncu Özge Özprinçci’nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva’nın, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

HAPİS CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zurafo Ergasheva’yı “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Sanığın, “kötü muamele” suçundan ise beraatine karar verildi.

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