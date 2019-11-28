Özge Özpirinçci’nin yeğenini döven bakıcıya 1 yıl 3 ay hapis

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ikna edilen iki örgüt mensubu, aileleriyle gözyaşları arasında buluştu.

Türk-İş, 2020 yılı için asgari ücret teklifinin 2 bin 578 lira olacağını açıkladı.

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Siyah noktalar için 5 doğal maske

Çoğunlukla yüz bölgesinde ortaya çıkan siyah noktaları temizlemek ve daha sonra çıkmasını önlemek için evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu 5 maskeyi mutlaka deneyin!