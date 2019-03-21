taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44495
Euro
6.2196
Altın
1318.28
Borsa
103797.75
Gram Altın
230.909

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile barıştı

Manken Özge Ulusoy ile iş insanı Faruk Çolakoğlu, yeniden bir araya gelme kararı aldı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 11:47..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İki hafta önce yollarını ayırma kararı alan manken Özge Ulusoy ile iş insanı Faruk Çolakoğlu, barıştı.

Ailesinin vetosu yüzünden ayrılan Çolakoğlu ile Ulusoy, ayrılığa dayanamadı. İkili, birbirlerini sosyal medyadan yeniden takibe aldı.

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile barıştı

AİLE ÖZGE'Yİ İSTEMİYOR

Barıştıklarını bu şekilde duyuran aşıklar, bazı şartlarda da anlaştı. Buna göre Faruk Çolakoğlu, sevgilisi Özge Ulusoy ile asla görüntü vermeyecek. Bu şartın altında, ailenin Ulusoy'u istememesi yatıyor.

'GÖZLERDEN UZAK YAŞA'

Aileden 'ilişkini gözlerden uzak yaşa' talimatı alan Çolakoğlu, artık sevgilisi ile yurt dışında görüşecek. Bu şartı kabul eden Ulusoy'un, en kısa zamanda soluğu yurt dışında alması bekleniyor.

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile barıştı

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile barıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

116
Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

238
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

142
Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

48
Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

89
NBA'den yumurta çocuğa destek

NBA'den yumurta çocuğa destek

29
Serenay hayranlarını kırmadı

Serenay hayranlarını kırmadı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir