Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile barıştı

İki hafta önce yollarını ayırma kararı alan manken Özge Ulusoy ile iş insanı Faruk Çolakoğlu, barıştı.

Ailesinin vetosu yüzünden ayrılan Çolakoğlu ile Ulusoy, ayrılığa dayanamadı. İkili, birbirlerini sosyal medyadan yeniden takibe aldı.





AİLE ÖZGE'Yİ İSTEMİYOR

Barıştıklarını bu şekilde duyuran aşıklar, bazı şartlarda da anlaştı. Buna göre Faruk Çolakoğlu, sevgilisi Özge Ulusoy ile asla görüntü vermeyecek. Bu şartın altında, ailenin Ulusoy'u istememesi yatıyor.

'GÖZLERDEN UZAK YAŞA'

Aileden 'ilişkini gözlerden uzak yaşa' talimatı alan Çolakoğlu, artık sevgilisi ile yurt dışında görüşecek. Bu şartı kabul eden Ulusoy'un, en kısa zamanda soluğu yurt dışında alması bekleniyor.



