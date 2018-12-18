Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi de zengin

Geçen sene yaptığı bir açıklamada ‘Fakir bir adamla birlikte olmam’ imasında bulunan Özge Ulusoy, yine dediğini yaptı. Özge Ulusoy, iddiaya göre Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Çolakoğlu Ailesi'nin veliahtlarından Faruk Çolakoğlu ile birlikte.

YENİ AŞKLA BARCELONA KAÇAMAĞI

Ulusoy, geçen gün Barcelona'daki paylaşımlarıyla kalbinin boş olmadığını ima etmişti. Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programı, Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi iş adamı Faruk Çolakoğlu ile Barcelona tatilindeki fotoğrafına ulaştı.

3 AY SÜRMÜŞTÜ

4 yıldır aşk yaşadığı Hacı Sabancı ile geçen yıl ayrılan model, ailesi İsveç Kraliyeti'nden olan İspanyol bankacı Joaquim Lundholm ile de 3 aylık ilişkisini ekimde bitirmişti.