Özgü Namal, İstanbul'a döndü

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, kariyerine çocuğunu büyütmek için ara vermişti. Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptıran Namal, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı.

Oyunculuğa 6 yıl ara veren Özgü Namal, bu süreçte 50'ye yakın yapımı "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum." diye reddettmişti.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Oyuncu, 5 yaşına giren oğlu Nefes'in eğitimi için bir süre önce İstanbul'a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014'te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal'a yine cazip teklifler sunuldu.

KORONAVİRÜS ENGELİNE TAKILDI

Ödüllü oyuncu, karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye "Evet" dedi. Özgü Namal'a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set, salgın nedeniyle ertelendi.