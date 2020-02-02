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CHP erken seçim istiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlerin erkene alınmasına dünden razı olduklarını, seçimlere bugünden hazır olduklarını söyledi.

DHA | 02.02.2020 - 16:41..
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CHP erken seçim istiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada katılımcılara bir konuşma yapap Özel, CHP'nin her kongresinin demokratik, barış içerisinde ve kardeşçe geçtiğini, Türkiye'ye umut veren kongreler olduğunu bildirdi.

Çok kuvvetli ihtimalle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 29 Ekim 2023'te Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişiyi belirleyecek seçimlerin yapılmış olacağını ifade eden Özel, seçimlerin zamanında yapılması halinde 2023 Haziran'da olacağını belirtti.

"ERKEN SEÇİME DÜNDEN RAZIYIZ"

Özel, "Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı ve demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan'da aldığı yarayı ortadan kaldıracak, hatta 12 Eylül darbesiyle hesaplaşacak, onun tortularını da kazıyacak, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde muasır medeniyetlerin en iyisini alıp, onu da aşacak geliştirilmiş parlamenter sistemi kuracak, Millet Meclisi’ni de o seçimler oluşturacak. O seçimlere bugün belirleyeceğiniz ekiple gireceksiniz" diye konuştu.

CHP'li Özel: Erken seçime dünden razıyız -1

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