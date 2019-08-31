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Özgürlüğün sınırlarını çizin: Hayır Diyebilme Sanatı

Unutmayın ki, “hayır” demeyi öğrenmeden özgürlüğünüzün sınırlarını çizemezsiniz.

Özel İçerik | 31.08.2019 - 11:01..
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Özgürlüğün sınırlarını çizin: Hayır Diyebilme Sanatı

Yaşam zor bir mücadele... Hayata tutunabilmek, doğru kararlar alabilmek, doğru insanları seçebilmek bir insanın yaşı kaç olursa olsun en çok yanıldığı konulardan biri. Mutluluklarımızı başka insanlara bağlayıp hayal kırıklığına uğramak yerine, insanlardan bağımsız hayatımızın merkezine kendimizi alarak kimseye de ihtiyaç duymadan mutlu olabilir ve özgürleşebiliriz. Kaybetme ve yalnız kalma korkusu, hayattaki mutluluk arayışımızın sonsuza kadar devam etmesine neden oluyor. Kaygılar her geçen gün önümüzde bir çığ gibi büyüyüp gidiyor. Peki, biz bu kaygılardan kurtulmak için neler yapıyoruz? Gelin birlikte kitabın sunduğu çözümlere göz atalım.

HAYIR DİYEBİLME SANATI

Gerçekten ne kadar özgürsünüz? Bir başkasının çizdiği duvarlar kadar mı? Bu hiç kimseye yetmez. Yaşam insanın elindeki en değerli şey ise o zaman sınırları siz çizin. “Hayır Diyebilme Sanatı” kitabı, hayattaki beklentilerinizi yeniden şekillendirmenize neden olacak güçte.  Soru ve cevaplar ile değişmeniz gerektiğini düşündüren anlamlar bulacaksınız. Sizce özgürlük, dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yemek, Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden içinizden geldiği gibi giymek, Canınızın istediği saatte uyuyup, canınızın istediği saatte uyanmak, yine canınızın istediği saatlerde istediğiniz kadar çalışarak, ihtiyacınız olan parayı kazanabilmek mi? Hayatınızın ipini kaçırmadan sıkı sıkıya tutmak gerekiyor ama elinizi acıtmadan, bu mümkün mü? Kitap, kaybetmekten korkmamanın yollarını size gösteriyor. Size adeta yeniden var olmayı öğretiyor.

Kitabın tanıtımında şöyle bir açıklama da var:
“Değişmeye ne kadar açıksınız?
En azından yumurtayı nasıl yemekten hoşlandığınızı düşünün. İlle de rafadan mı? Yoksa “Bugünlük de böyle olsun, ne fark eder ki?” dediğiniz olur mu?
Önemsiz gibi görünen bu küçücük ayrıntıların mücadelesi içinde silinip gider sizi siz yapan sınırlarınız. Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız.
Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...”

Hayır Diyebilme Sanatı

Hayır Diyebilme Sanatı

Kolektif

S.:176

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Sonay Karaman

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