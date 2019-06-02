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Özhaseki: FETÖ ile PKK karşı tarafta

Mehmet Özhaseki, katıldığı bir bayramlaşma programında, 23 Haziran'da İBB Başkanlığı yarışını Binali Yıldırım'ın kazanacağını belirterek, olayı beka meselesine bağladı.

AA | 02.06.2019 - 19:59..
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31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

23 Haziran’da İstanbul’da yenilenecek yerel seçim hakkında konuşan Özhaseki, burada yaşayan bütün kardeşlerinin tercihinin doğrudan, halktan ve hizmet ehli olan Binali Yıldırım’dan yana olacağını iddia etti.

"OYLAR ÇALINDI"

İstanbul’un sorunlarına çözüm bulacak tek kişinin de Binali Yıldırım olduğunu savunan Özhaseki, bu seçimin neden iptal olduğunun hala sorulduğunu hatırlatarak “Açık söylüyorum, oylar çalındı, bunun için. Daha nasıl anlatalım. Tespit edilen bin kadar sandıkta oylar resmen çalındı. Tespit edilemeyen yine binlerce sandık her sayıldığında bizim oyumuz artıyor. Niye, bir gariplik yok mu bu işte? 754 tane sandığın başında memur olması gerekirken memur olmayan insanlar var. Tarafgir insanlar var, partilerin adamları var. İtiraz etmeyelim mi?” diye konuştu.

BEKA MESELESİNE BAĞLADI

Mehmet Özhaseki konuşmasında seçimleri beka meselesine getirdi.  Özhaseki, CHP, İP, HDP ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu ittifaka işaret ederek " Karşı tarafta olanlar belli, PKK'lı ve FETÖ'cüler var" ifadesini kullandı.

Mehmet Özhaseki: FETÖ ile PKK karşı tarafta İZLE


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