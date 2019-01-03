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Özhaseki projelerini açıklıyor

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, projelerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 11:33..
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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim vaatlerini açıklıyor. Özhaseki'nin tam 111 projesi var.

Bu projeler kapsamında, kültür, sanat, turizmden sosyal projelere, çevre projelerinden yerel kalkınma projelerine, spor projelerinden ulaşım projelerine kadar 11 başlık altında yüzlerce proje bulunuyor.

Bu projelerden bazıları ise, “Ulus meydan düzenlemesi, çocuk köyü projesi, millet bahçeleri, Ankara fuar alanının tamamlanması, 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi, Elmadağ kayak Merkezi, Kızılay-Havalimanı metro hattı, Ankara Doğu-Batı Terminali ve cep terminalleri projesi.”

Özhaseki'nin konuşmasından satırbaşları;

"12 milyon metrekarelik 10 Millet Bahçesi yapacağız. Yeşile önem veriyoruz.

Kırmızı yazının olduğu yerler Bakanlığın başladığı diğer yerler bizim başladığımız yerler.

6'ıncı Yerel kalkınma projeleri. Ankara Fuar alanı tamamlanacak. Kısa sürede Ankaramıza kazandıracağız.

Siteler, mobilyacılık gibi meslekleri yeniden canlandırmalıyız. Alt yapısından, üst yapısına ve bu ulaşması ozr iş yerlerine ulaşımı daha kolaylaştırmak için ray projelerini hayata geçireceğiz.

Akıllı Şehir Projesi de gerçekleşeceğiz. Bir Akıllı Şehir Vadisi yapıyoruz. Türkiye'ye örnek olacak projeyi geliştireceğiz.

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