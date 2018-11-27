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Özhaseki'den adaylık sonrası ilk açıklama

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Yarın sabah namazıyla bismillah deyip başlayacağız" dedi.

AA | 27.11.2018 - 13:53..
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de adaylığının açıklanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.

Mehmet Özhaseki, "Yarın sabah namazıyla bismillah deyip başlayacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Özhaseki, başarılı ve model çalışmalarıyla tanınıyor.

MAZERET ÜRETMEYEN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK TANINIYOR

"Kayseri Modeli Belediyecilik" kavramının mimarı olan ve belediye başkanlarından "mazeret üretmemelerini" isteyen Özhaseki, uyguladığı modeli de "mazeret üretmeyen belediye başkanlığı" olarak adlandırıyor

Özhaseki, 5 dönem üst üste görev yaptığı Kayseri'de, şehircilik başarısı sergiledi.

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