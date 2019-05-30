Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin liralık yüzük

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, 7 Haziran'da Beşiktaş'ta bir otelde evlenmeye hazırlanıyor.

Dün oynanan Arsenal-Chelsea UEFA Avrupa Ligi Final maçı öncesi Bakü'ye giden Mesut Özil'e Amine Gülşe de eşlik etti.

Ancak Gülşe'nin desteği Özil'e finalde yetmedi. Özil'li Arsenal 4-1 mağlup oldu.

Gülşe, Bakü'de çekilen Özil'e sarıldığı kareyi sosyal medyadan da yayınladı. İkilinin fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu.

"TEŞEKKÜR EDERİM AŞKIM"

Özil de aşkının kendisine sarıldığı anı sosyal medyada paylaşıp "Bakü'ye geldiğin için teşekkür ederim aşkım" notu düştü.

DEĞERİ 200 BİN TL

Gülşe ve Özil'in paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken bir ayrıntı da ünlü güzel taktığı tektaş pırlantaydı.

Gülşe'nin parmağındaki yüzüğün değerinin 200 bin TL olduğu iddia edildi.

DEMET AKALIN PAYLAŞTI

Öte yandan Özil'le Gülşe'nin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. Şarkıcı Demet Akalın'ın paylaştığı davetiyede aşkın rengi kırmızıyı seçen ikili, misafirlerine "İçimizdeki heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyarız" diye seslendi.