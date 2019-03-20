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Özlem Ada Şahin'in şaşırtan hamilelik pozu

Eşi Berkay ile Dubai'de tatile giden Özlem Ada Şahin'in 6 aylık hamile olmasına rağmen şaşırtıcı şekilde belirgin olmayan karnı, paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 14:20..
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Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, hamilelikte 6'ıncı ayını bitirmek üzere.

Fiziği ile sevenlerinden taktir gören Şahin, aynı zamanda paylaştığı fotoğraflarla şaşırtıyor.

25 Şubat'ta karnını tutarak poz veren Şahin, 5 Mart'ta Dubai'de ailesiyle birlikte gittiği tatilden de fotoğraf karesi paylaştı.

Özlem Ada Şahin'in şaşırtan hamilelik pozu

İKİ FOTOĞRAF ARASINDA BÜYÜK FARK

Bu kareyi gören Şahin'in hayranları ise büyük şaşkınlık yaşadı. Öyle ki bir sadece 10 gün arayla paylaşılan fotoğraflar arasında büyük fark vardı. Bu da sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Özlem Ada Şahin'in şaşırtan hamilelik pozu

Karnı neredeyse hiç gözükmeyen Özlem Şahin'in, düzgün fiziği de yine bir hamile kadın görünümüne uzaklıkla olarak yorumlandı.

Özlem Ada Şahin'in şaşırtan hamilelik pozu

"KARBONHİDRAT TÜKETMİYORUM"

Öte yandan Özlem Ada Şahin, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Şahin, 6 aylık hamile olmasına rağmen kilo almamasının nedenini "Hiç karbonhidrat tüketmiyorum." diyerek açıkladı.

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