Özlem Ada Şahin'in şaşırtan hamilelik pozu

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, hamilelikte 6'ıncı ayını bitirmek üzere.

Fiziği ile sevenlerinden taktir gören Şahin, aynı zamanda paylaştığı fotoğraflarla şaşırtıyor.

25 Şubat'ta karnını tutarak poz veren Şahin, 5 Mart'ta Dubai'de ailesiyle birlikte gittiği tatilden de fotoğraf karesi paylaştı.

İKİ FOTOĞRAF ARASINDA BÜYÜK FARK

Bu kareyi gören Şahin'in hayranları ise büyük şaşkınlık yaşadı. Öyle ki bir sadece 10 gün arayla paylaşılan fotoğraflar arasında büyük fark vardı. Bu da sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Karnı neredeyse hiç gözükmeyen Özlem Şahin'in, düzgün fiziği de yine bir hamile kadın görünümüne uzaklıkla olarak yorumlandı.

"KARBONHİDRAT TÜKETMİYORUM"

Öte yandan Özlem Ada Şahin, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Şahin, 6 aylık hamile olmasına rağmen kilo almamasının nedenini "Hiç karbonhidrat tüketmiyorum." diyerek açıkladı.