taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.737
Euro
6.3478
Altın
1464.67
Borsa
106477.66
Gram Altın
269.952
Bitcoin
48514.53

Özlem Kaymaz oğlu için herkesten dua istedi

Hollanda’da doğan Nager Sendromu hastası oğlunun 10 yıl aradan sonra büyük ameliyatlara başlayacağını açıklayan Özlem Kaymaz, duygusal bir mektup yazdı.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 10:45..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

RR

Yıllardır doğuştan Nager Sendromu hastası olan oğlu Daniel'ın iyileşmesi için mücadele veren Özlem Kaymaz, yeniden zorlu sürece girdi. 45 yaşındaki Kaymaz, 16 yaşındaki oğlunun 10 yıl aradan sonra büyük ameliyatlara başlayacağını açıkladı.

"ZORLU GÜNLERE ADIM ATIYORUZ"

Kaymaz, şunları söyledi: "Canım oğlum, tam 10 yıl aradan sonra yeniden büyük ameliyatlara başlıyor. O zamanlar sosyal mecra yoktu. Gurbette bir başıma mücadeleden vazgeçmeden yol almıştım. Şimdi kendi vatanımda yaşarken onun ve bizim hikayemizi bilen birçok sevenimizle birlikte yeniden bu zor günlere adım atıyoruz. Manevi desteğin değerini bilen bilir. Şifa, bazen bir satırla ve sözle ulaşır bize.

"ŞİFA REÇETEM"

Düşüncelerimi tertemiz ve umut dolu tutmayı ben oğlumun serüveninde öğrendim. Mücadeleden vazgeçmemek, umutları yitirmemek, kişisel algılamamak, sevgi ve şefkati besleyip büyütmek, kalbi açmak ve sevdiğine dokunmak... İşte bu benim şifa reçetem. Nefes alıp dans ederek geçebilirsin acıların içinden. Paylaştığım hayat hikayeme anlam kattığınız için şükürler olsun.

Kaymaz, Daniel'in ameliyatlarıyla ilgili merak edilenleri Bir anne, bir hemşire, yarı doktor ve yaşam koçu olarak detaylı paylaşacağım" dedi.

Özlem Kaymaz oğlu için herkesten dua istedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

138
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

93
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

49
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

18
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

180
Gürcistan'da halk sokaklarda

Gürcistan'da halk sokaklarda

67
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir