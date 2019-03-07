Özlem Kaymaz'ın kızı Tara: Türkiye'de çok ödev veriyorlar

Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries, ŞamdanPlus dergisine röportaj verdi. Hollanda'da doğup büyüyen 2018 Miss Turkey 2. Güzeli genç kız, röportajda, Türkiye sevdasını gözler önüne serdi.

Özlem Kaymaz, Hollandalı eşi Watze de Vries'le 16 yıllık evliliğini bitirip, 2014'te çocukları Tara, Dante ve Daniel ile İstanbul'a dönmüştü. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Tara'nın tek şikayeti eğitim sistemi.

2018 Miss Turkey 2. Güzeli Tara de Vries-FOTO GALERİ

"ÖDEV YAPMAKTAN CANIM ÇIKTI"

İşte, 20 yaşındaki Tara'nın açıklamaları:

"Türkiye'yi çok seviyorum. İstanbul'a hayranım. İki farklı kültürle büyüdüm. Ama kendimi Türkiye'ye ait hissettiğim için döndüm. O kadar sene Hollanda'da yaşamama rağmen, kendimi en mutlu İstanbul'da hissediyorum."

2 buçuk yaşından 11 yaşına kadar Hollanda'da Montessori eğitimi alan Tara de Vries, ekledi: "Orada hiç ödev verilmezdi. Oradayken daha çok spor yapıp kendime vakit ayırıyordum. İstanbul'da 5 yıl okudum; ödev yapmaktan canım çıktı..."

Geçen yaz oyunculuk ve drama eğitimi alan Tara de Vries, modellikteki başarısını kısa sürede ekrana taşımayı hedefliyor.