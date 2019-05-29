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Özlem Tekin köy hayatını sevdi

Şarkıcı Özlem Tekin, 2016'da yerleştiği Milas'a iyice alıştı.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 11:26..
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Rock müziğin asi kızı olarak tanıdığımız Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti.

17 DÖNÜMLÜK ARAZİSİ VAR

O günden beri yaşamını buradaki çiftliğinde sürdürmeye devam eden Tekin, önceki gün 17 dönümlük arazisinin içerisinde dolaşırken görüntülendi.

Tekin'e, gün boyunca bir kadın arkadaşı eşlik etti. Kendisine ait alanda arkadaşı ile kahkahalar atarak dolaşan Tekin'in, keyfi gazetecileri görünce kaçtı.

GİYİM TARZI DA DEĞİŞTİ

Köy hayatına iyice alışan Tekin'in, 17 dönümlük arazisinde iki at ve dört cins köpek bulunuyor. Tekin, giyim tarzını da buraya uygun seçiyor.

Özlem Tekin köy hayatını sevdi

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