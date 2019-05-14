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Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız, oğlu Demir'i tek başına büyüttüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 07:12..
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Sunucu Özlem Yıldız, katıldığı programda geçtiğimiz şubat ayında eski eşi Sinan Serter'in oğlunun yanında gözaltına alınmasıyla  ilgili açıklamalarda bulundu.

"NAFAKA 1 HAFTALIK MARKET ALIŞVERİŞİME YETMİYOR"

Eski eşi Sinan Serter'in yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle fazla nafaka almadığını söyleyen Özlem Yıldız ,""Bir çocuğum daha olsun isterdim. Demir'i doğumundan ancak bir hafta sonra görebildim.

Aldığım nafaka bir haftalık market alışverişim bile değil, 500 TL alıyorum.

İlk estetiğimi 23 - 24 yaşımda yaptırdım." dedi.

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

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