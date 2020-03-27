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Bilim Kurulu üyesinden evde kalmayanlara uyarı

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "evde kal" çağrılarına uyulması gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 27.03.2020 - 08:46..
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Türkiye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmalarına yasak getirildi. Yasağa uyanlar kadar, uymayanlar da var.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vatandaşlardan koronavirüs önlemler kapsamında evde kalınması yönündeki çağrılara uymasını istedi.

"EVDE OTURUP TV İZLEMEK..."

Twitter hesabından açıklama yapan Özlü, "Bir bilim kurulu üyesi olarak, işin ciddiyetini anlamayıp hala sokağa çıkanlara bir önerim var; Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 3 bin 629'a, can kaybı ise 75'e yükseldi.

Bilim Kurulu üyesinden evde kalmayanlara uyarı

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