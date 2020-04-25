Ozon tabakasında bulunan en büyük delik kapandı

Ozonosfer ya da ozon tabakası, Stratosferin üst kısmında bulunan ve Güneş'ten gelen zararlı ışınların yer yüzüne ulaşmasını engelleyen koruyucu bir tabakadır.

Bu tabakanın zarar görmemesi oldukça önemlidir, çünkü Güneş'ten gelen UV-B ve UV-C ışınları son derece ölümcüldür ve bu ışınların Dünya'ya ulaşması oldukça tehlikelidir.

Dünya'dan salınan kimyasal gazlar nedeniyle ozon tabakasının sürekli olarak inceldiği biliniyordu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde araştırmacı Antara Banerjee'nin öncülüğündeki bir grup bilim insanı, geçtiğimiz günlerde ozon tabakasındaki incelmenin yavaşladığını ortaya çıkarmışlı.

EN BÜYÜK DELİK TAMAMEN KAPANDI

Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi'nde çalışan bilim insanları, Arktik üzerinde oluşan en büyük ozon tabakası deliğinin tamamen kapandığını açıkladı.

Geçtiğimiz mart ayında ortaya çıkan ve bilim insanlarını oldukça korkutan bu dev deliğin tamamen kapanması, araştırmacıları da oldukça rahatlattı.

Ancak bu deliğin kapanmasındaki neden, koronavirüs nedeniyle azalan insan faaliyetleri değil. Bilim insanları, stratosfer tabakasında meydana gelen ısınma nedeniyle deliğin kapandığını söylüyor.