taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7289
Euro
6.3053
Altın
1498.15
Borsa
102589.71
Gram Altın
275.97
Bitcoin
58783.04

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

Antarktika üzerinde tespit edilen ozon tabakasındaki deliğin son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğu görüldü.

AA | 17.09.2019 - 03:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), ozon deliğinin Eylül ayı ölçümlerinin, normaldeki genişliğinden çok daha küçük olduğunu açıkladı.

Ayrıca ozon deliğinin güney kutbu merkezinden bir miktar saptığı tespit edildi.

Önümüzdeki günlerde ozon tabakasında incelmede düşüş olması bekleniyor.

Ozon, üç oksijen atomundan oluşan bir molekül ve güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından yayılan radyasyonun dünyaya ulaşmasını engelliyor.

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

KİMYASALLAR, DÖNGÜYÜ BOZUYOR

Ozon gazı, dünyanın 20-30 km çeperindeki stratosfer tabakasında sürekli bir şekilde ortaya çıkıp kayboluyor.

Kirlenmemiş atmosferde bu döngü birbirini dengeliyor. Ancak insan aktivitesi nedeniyle atmosfere salınan klor ve brom içeren kimyasallar bu dengeyi bozuyor; ozon tabakasının özellikle Antarktika'da Eylül-Ekim aylarına denk gelen ilkbahar döneminde ozon tabakasındaki incelme en üst boyuta ulaşıyor.

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

1987'de imzalanan Montreal Protokolü, atmosfere en çok zarar veren kimyasalların üretimi ve kullanımının yasaklanmasını öngörmüştü.

Ozon tabakasında en fazla incelme olan alanın geçen hafta 5 milyon km kareye indiği görüldü. Geçen yıl aynı dönem bu alanın büyüklüğü 20 milyon, 2017'de ise 10 milyon km kareydi.

Bilim insanları, ozon tabakasındaki onarılmanın iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu, stratosfer tabakasındaki uzun vadeli bir soğumanın ozon kaybını artırabileceğini söylüyor.

Ozon tabakası kalınlığının 2060'larda 1970 öncesi seviyesine dönebileceği belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

32
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

9
Hollanda'da camiye saldırı

Hollanda'da camiye saldırı

0
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

0
Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

0
90 yaşında, hayvanlar için her gün 2 kilometre yürüyor

90 yaşında, hayvanlar için her gün 2 kilometre yürüyor

1
Kan hücreleri uzaktan kontrol edilebilecek

Kan hücreleri uzaktan kontrol edilebilecek

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir