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Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uyguladı, hapsi isteniyor

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeğeni, altını ıslattığı için Özbekistan uyruklu bakıcıdan şiddet gördü. O bakıcı için iddianame hazırlandı. 2,5 yıl ceza alabilir.

İHA | 11.03.2019 - 14:20..
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Ünlü oyuncu Özge Özprinçci’nin sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’nin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek, yardım istemesi üzerine bakıcı Zurafo Ergasheva hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uyguladı, hapsi isteniyor

ALTINI ISLATTI DİYE VURDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özbekistan vatandaşı şüpheli Z.E.’nin müşteki H.H.T.’nin oğlu olan mağdurun bakımını üstlenerek müştekinin yanında işe başladığı anlatıldı. Olay günü şüphelinin altını ıslatan mağdurun poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı kaydedilirken, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen müştekinin şüpheliyi işten çıkardığı belirtildi.

Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis istemi İZLE

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE, HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Mağdurun olay nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı vurgulandı. Şüpheliye 2 buçuk yıla kadar hapis istemi İddianamede şüphelinin, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından toplamda 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse, şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uyguladı, hapsi isteniyor

Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uyguladı, hapsi isteniyor

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