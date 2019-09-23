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Öztürk Yılmaz parti kuruyor

Daha önce AK Parti'den ayrılıp parti kurarak büyük başarısızlık yaşayan Abdüllatif Şener gibi Öztürk Yılmaz da CHP'den ayrılarak parti kurma kararı aldı.

AA | 23.09.2019 - 19:12..
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Öztürk Yılmaz parti kuruyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu duyurdu.

"Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." ifadelerini kullanan Öztürk Yılmaz, hiçbir siyasi partinin kopyası olmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin şahsi kimliğine karşı husumetlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin iyiliği, halkın refahı, özgürlüğü için çalıştıklarını, bunun için bir yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

GEÇEN YIL İHRAÇ EDİLDİ

Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti.

Öztürk Yılmaz parti kuruyor

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