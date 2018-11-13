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Öztürk Yılmaz Türkçe ezan tartışmasında çark etti

Türkçe ezan çıkışı sonrasındaki süreçte partiden ihracı istenen Öztürk Yılmaz, Arapça ezana karşı olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 09:31..
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Ezanın Türkçe okunması gerektiğini savunan CHP'nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, tepki çekmişti.

Partisinin tepki göstermesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açan Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na ağır sözler sarf etmişti.

"PARTİ KURABİLİR"

Bu tartışmaların ardından Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, köşe yazısında Öztürk Yılmaz'la olan konuşmasını şöyle anlattı: "Kılıçdaroğlu’na meydan okumayı tercih eden Öztürk Yılmaz’ın jet hızıyla partiden ihraç edilmesi bekleniyor. Öztürk Yılmaz’la konuştum. 'CHP’den ihraç edilirse parti kuracak' söylentisini sordum. Cevap vermek istemedi. Ama 'yok' da demedi. CHP tabanından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. 'Telefonlarım susmuyor, odam dolup taşıyor' diye konuştu.

"DİNLE İLGİLİ DEĞİL DİLLE İLGİLİ"

'Ben Arapça ezan okunmasın demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı' diye ilave etti. İzlenimimi sorarsanız, Öztürk Yılmaz siyasi literatürümüze Mümtaz Soysal’ın kazandırdığı şekliyle 'vuruşarak çekiliyor'. CHP’den ihraç edildiğinde parti kurup yoluna devam edecek gibi görünüyor."

Öztürk Yılmaz Türkçe ezan tartışmasında çark etti

Öztürk Yılmaz Türkçe ezan tartışmasında çark etti

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